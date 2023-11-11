انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: دمرنا 160 آلية كليًا أو جزئيًا .. الكلمة كاملةً ومشاهد المعارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة، إنّنا "نخوض لليوم السادس والثلاثين معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان وجيشه الهمجي، وملحمة الطوفان لن تمحوها جرائم الاحتلال البشع الذي يحاول غسل عاره".

وأضاف: "ما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري هو أن الآلة العسكرية الصهيونية الأمريكية تقوم بالدك والتدمير التدريجي أمامها، والدبابات التي تتقدم فوق الدمار تواجه بمقاومة عنيفة تجبر الاحتلال على تغيير مسارات توغلها"، مشيرًا إلى أنّ المقاومين يخرجون للاحتلال من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته.

وقال: "نعلن أننا وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية كليًا وجزئيًا، 25 منها في الـ48 ساعة الماضية، والتضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنّصر".