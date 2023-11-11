انت الأن تتابع خبر الناطق باسم جيش الاحتلال يدّعي أنّ الجيش لا يطوق الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادّعى دانيال هاغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه لا يتمّ تطويق مستشفى الشفاء، وأنّ الجهة الشرقية مفتوحة، وقال: "نقاتل حماس في المنطقة التي حول المستشفى فقط، ونحن نتصل مع إدارة الشفاء ونطلب منهم المغادرة" حسبَ ادعائه.

وأضافَ أنّ: "حماس فقدت سيطرتها على شمال قطاع غزة والفلسطينيون يتوجهون إلى الجنوب، وفرد من حماس كان يحتجز 1000 شخص قرب الشفاء وتمنعهم من الوصول للممرّ الآمن" حسبَ ما ادّعى.

وقال هاغاري: قواتنا تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ، فيما نواصل هجومنا على أهداف لحزب الله في لبنان ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ونواصل تعقب الحوثيين المدعومين من إيران وحزب الله".

وحول عدد قتلى الجيش قال: "عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر هو 361"

وردًا على أسئلة حول مدّة "العملية البرية"، قال: "نحتاجُ إلى وقت لتفكيك حماس، وهناك مجهود استخباراتي لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومَن يحتجزونهم".