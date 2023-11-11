انت الأن تتابع خبر شهيدان وإصابات في الاقتحام المستمرّ لجنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محليّة فلسطينية استشهاد شابين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، خلال اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، في بيان باستشهاد الشاب أمير ماهر القيسي "عرقاوي" 19 عاما، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، وأوضح بكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مختلف المحاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت في تجريف البنية التحتية والطرقات، وتدمير محولات الكهرباء في المدينة ومحيط المخيم.

كما نشرت القوات، قناصتها على أسطح بعض المنازل والمنشآت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابات بين الشبان.

وكانت أفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب وسام جمال حمران (22 عامًا) خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عرابة.



