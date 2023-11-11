انت الأن تتابع خبر قسام الضفة .. ينشر مشاهد لعملية قرب طولكرم .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، عبر بيانٍ نشرته حسابات مقربة من حماس عن مسؤوليتها عن العملية، فقالت: "نُعلن مسؤوليتنا عن عملية مفرق بيت ليد قبل أيام، حيث اعترف الاحتلال فقط بمقتل جندي، ونكشف أننا استدرجنا قوة أخرى من الاحتلال عبر سيارة محروقة وضعناها ثم انفجرت عبوة ناسفة بالجنود، وسنبث مشاهد بعد قليل للعمليتين".

ونشر حساب يحمل اسم "حركة حماس - الضّفة" مشاهد لعملية بيت ليد التي وقعت قبل أيام، قرب مدينة طولكرم (وتحديدًا قرب بلدة بلعا)، والتي أدت بحسب ما اعترفَ به جيش الاحتلال لمقتل جنديين.

وبين المقطع لحظة إطلاق النار على سيارة، ثمّ انفجار عبوة ناسفة في قوّة لجيش الاحتلال.