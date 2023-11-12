انت الأن تتابع خبر الطبيب باسل مهدي قبل استشهاده : خابت عروبتكم ولا سامحكم الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الطبيبان باسل ورائد مهدي وهم على رأس عملهما داخل مستشفى مهدي للولادة غرب مدينة غزة فجر اليوم الاحد.

وترك الشهيد الطبيب باسل مهدي رسالة قال فيها: " ما في حدا بموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله ! .." .

واستشهد الطبيبان باسل ورائد مهدي وعائلاتهم بعد استهداف مستشفاهم ومن فيه بالقصف فجر الاحد .

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أنّ "كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة".

ويأتي ذلك في وقت تكثف القوات الإسرائيلية من استهدافها للمستشفيات في القطاع، تزامنًا مع توغلها البرّي الذي يواجه تصدّيات من عناصر الفصائل الفلسطينية في الميدان، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

