انت الأن تتابع خبر الأحد .. المقاومة تستعرض انجازاتها والجيش الإسرائيلي يعترف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت قوة راجلة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وتحقق فيها إصابة مباشرة.

واكدت أنها دمرت ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

كما أعلنت كتائب القسام في وقت سابق الأحد، انها دمرت دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذائف الياسين 105.

ودمرت دبابة جنوب غرب غزة بقذيفة الياسين 105.

هذا وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت الأحد، بوابة السناطي في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.

وكانت القناة 13 العبرية قد افادت مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ الـ7 من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.