انت الأن تتابع خبر أوضاع مأساوية بمستشفيات غزة والشهداء مكدسون على الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال دمرت قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن الوضع في المجمع خطير مع عدم وجود كهرباء أو مياه، والطواقم الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة تنقذ حياة الجرحى والمرضى.

واستنفدت الوزارة كل السيناريوهات لإطالة أمد الخدمات الطبية، وقد توقفت السبت جميع العمليات بعد نفاد الوقود.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة، وأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت النار على المستشفى، ولم يتلق أي استجابة من المؤسسات الأممية المعنية، وإنها رهينة للقرار الإسرائيلي الذي يقضي بخروجها من شمال القطاع إلى جنوبه.



وقالت مصادر صحفية من مجمع الشفاء الطبي إن قرابة 80 شهيدا مكدسون على الأرض في ساحة الشفاء، وقد عجز الطاقم الطبي عن فعل أي شيء تجاه ذلك.

كما اضطر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء إلى إخراج الرضع حديثي الولادة من الحاضنات بعد الانقطاع الكلي للكهرباء، حيث تم وضعهم اضطراريا في غرف تفتقر إلى الوسائل الطبية اللازمة، واستشهد رضيعان منهم إثر ذلك.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في خان يونس إلى 13 شهيدا.

وقالت نازحة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، إن المقر تعرض لقصف أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين.