انت الأن تتابع خبر أردوغان: لا يمكن ترك مستقبل العالم تحت رحمة 5 دول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، الأحد، ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في غزة.

وقال، لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن.

وأشار أردوغان إلى انه من غير الممكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل وليست للشعب الفلسطيني.

وليس من الممكن اتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغما عن تركيا في هذه المنطقة فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا، وليست هناك أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع تشارك فيه كل أطراف المنطقة بما فيها أطراف الحرب، وفقا للرئيس التركي.