انت الأن تتابع خبر فزع حقوقي إزاء دهس دبابة إسرائيلية جثة فلسطيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، ذكر المرصد أن الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب، إلا أن الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.

وأشار إلى أن طواقمه وثقت منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي ، عدة انتهاكات إسرائيلية شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.

وتم تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفا أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

واندلع العدوان بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهي العملية التي أدت إلى قتل نحو 1500 إسرائيلي إضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلن أمس السبت توثيق "تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة- أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية"، مؤكدا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.