انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: 6 إصابات بقذيفة أطلقت من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين، جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.



وجاء في بيان الجيش: "أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف قبل قليل، وأصيب عدد من المدنيين جراء إطلاق النار".



وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان.



وتابع البيان:"بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخرا فرقة إطلاق خططت لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبناني



وأشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى وقع 6 إصابات، إحداها خطرة، بينمت وصفت الإصابات الخمس الأخرى أنها صعبة.



وانتشر مقطع فيديو يظهر اشتعال سيارة جراء إصابتها بالصاروخ، الذي قال الجيش الإسرائيلي أنه اطلق من لبنان.