انت الأن تتابع خبر وفاة مرضى سرطان في غزة نتيجة عدم تلقيهم العلاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر طبية في غزة:إن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.



وقال المتحدث باسم الصحة في غزة: إن مجمع الشفاء الطبي توقف تماما، وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى، مؤكدا وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.



كما قال إن طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة توفوا، متوقعا ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات القادمة.



وأشار المتحدث إلى أن "قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع".



وقال مصدر صحفي من داخل مستشفى الشفاء، إن "اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع".



من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة إن مستشفى الشفاء يتعرض الآن إلى قصف جديد من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن الكوادر الطبية في المجمع تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.



في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إن استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات والنازحين بداخلها جريمة حرب.



وأكد على أن "ترويج الاحتلال لاستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية أو من قبل قادة حماس أكاذيب لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "محاولات التعتيم الإعلامي من قبل الاحتلال لم تفلح والعالم يرى بالصوت الصورة استهداف المؤسسات الصحية".