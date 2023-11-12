انت الأن تتابع خبر العراق يلمّح بخفض إنتاج النفط بسبب قرارات قمة الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.



كشف مصدر حكومي عراقي الأحد عن مباحثات تجريها الحكومة لتخفيض العراق إنتاج النفط بعد قرارات القمة العربية الإسلامية حول غزة.



وقال المصدر إن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتمع مع وزير النفط ومستشاريه في الطاقة والاقتصاد لبحث اتخاذ قرار خفض تصدير النفط بواقع مليون برميل يوميا من الحصة المقررة للتصدير".



وأضاف: "هذا القرار قد يتخذ بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارات فاعلة لإيقاف إطلاق النار في غزة".

