انت الأن تتابع خبر رشقات صاروخية للمقاومة تجاه المستعمرات الصهيونية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت كتائب القيام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، رشقات صاروخية تجاه المستعمرات الاسرائيلية.

واعلنت أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وحققوا فيها إصابة مباشرة.

جاء ذلك بعدما كانت الكتائب أعلنت تدمير ثلاث دبابات وناقلة جند صهيونية.

وقالت الكتائب إنها نجحت بتدمير ثلاث دبابات صهيونية في محور جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين105"

وأضافت كتائب القسام أن مجاهديها نجحوا بتدمير ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

وكان الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، أعلن بالأمس تدمير (160) دبابة وآلية صهيونية منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.