انت الأن تتابع خبر حماس:مئات الجنود الإسرائيليين في حالة موت سريري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدَّى عزت الرشق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قائلًا "من هنا إلى يوم القيامة لن تستطيع هزيمة المقاومة”.





وقال الرشق: إن هناك مجزرة تجاه مستشفيات قطاع غزة، واستهداف الاحتلال للمستشفيات والنازحين بداخلها تعتبر جريمة حرب.

واضاف: إن ترويج الاحتلال لاستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية أو من قبل قادة حماس أكاذيب لا أساس لها من الصحة ولم يثبت شيء منها، ومحاولة للتغطية على فشل الاحتلال أمام المقاومة.

ززاد في تصربحات متلفزة: إن محاولات التعتيم الإعلامي من قبل الاحتلال لم تفلح والعالم يرى بالصوت الصورة استهداف المؤسسات الصحية.

وتابع:ليس هناك مكان آمن في غزة في الشمال أو الجنوب وجيش الاحتلال يجيد القتل فقط ولا يجيد القتال أمام مقاتلي كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس).

وأكد ان نتنياهو يتراجع كل يوم وبعد أن قال ليس هناك وقت محدد لإنجاز العملية يقول الآن حددت هدفًا ولم أحدد مدة زمنية، والعالم كله أدرك أن هذه أهداف غير واقعية.

وشدد على ان أهداف نتنياهو بالقضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين وتحرير الأسرى غير واقعية وسيفشلها شعبنا ومقاومته.

وتابع: أقول لنتنياهو من هنا إلى يوم القيامة لن تستطيع هزيمة المقاومة.

وأكد ان قتلى جيش الاحتلال أضعاف ما يعلنه وقد تصل إلى 5 أضعاف، وهناك المئات من جرحى جنود جيش الاحتلال في حالة موت سريري، والإعلان يتم على دفعات حتى لا يصدموا المجتمع "الصهيوني”.

وشدد على ان شعبنا صابر وصامد وملتف حول المقاومة ويقول كلنا فداء المقاومة ويقدمون الدماء والأرواح لأنهم يشعرون أنهم جزء من معركة التحرير والكرامة ودحر الاحتلال.

كما أكد ان معنويات المقاومة عالية وقدراتهم على التحكم في الميدان والسيطرة في أفضل حالاتها، وتؤدي أداء رائعًا وتثخن في العدو.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.



يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.