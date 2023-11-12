انت الأن تتابع خبر إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو المستعمرات الإسرائيلية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أنه "في متابعة الإنذارات بمنطقة الشمال، تم رصد في الساعة الأخيرة إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".

وأفادت "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل بتعاملها مع 10 إصابات بشظايا صواريخ سقطت اليوم بالجليل.

وأعلنت كتائب القسام في لبنان اليوم مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" بشمال إسرائيل بعدة رشقات صاروخية مركزة.

وأفاد شهود عيان أن صافرات الإنذار دوت في يعارا وشلومي في الجليل الغربي على حدود لبنان، وللمرة الثانية مرة منذ الحرب، صافرات الإنذار دوت في عكا، كما دوت في حيفا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.