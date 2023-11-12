انت الأن تتابع خبر إصابة 7 جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".



هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.



ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.