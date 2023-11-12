انت الأن تتابع خبر حماس:لن يركب دبابات إسرائيل قادما إلى غزة إلا العملاء والخونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان:إن مخرجات القمة العربية الإسلامية افتقرت للآليات الفاعلة والفورية لوقف المجازر ضد شعبنا وأهلنا العزل، ولكنه رحب بقرار القمة العربية الإسلامية بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة.

واضاف: إن الكيان الإسرائيلي هو التهديد الحقيقي للبشرية والأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة.

وأكد أن شعوب العالم تقف مع شعبنا وتقف مع الحق وتدين الاحتلال الذي يمثل الإرهاب والنازية الجديدة، داعيا الشعوب الحرة لتصعيد حراكها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني للضغط على حكوماتها.

وقال:إن العالم وقف متفرجا عندما وقعت مجزرة المستشفى المعمداني الشهر الماضي، مبينا ان عدم محاسبة إسرائيل على جريمة المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي.

واوضح ان الأونروا أقرت باستشهاد العديد من الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال مدرستها في القطاع، لافتا الى ان المجازر المستمرة محاولة من إسرائيل لاستعادة صورة جيش الاحتلال قبل السابع من أكتوبر كجيش لا يقهر.

واوضح ان مجمع الشفاء هدف مدني والاحتلال شن حربا نفسية حاول من خلالها الترويج أنه هدف عسكري.

وقال: إن استهداف الاحتلال للمشافي خسة ستحاسبون عليها على يد كتائب القسام، وكل متر يتحرك فيه جيش الاحتلال داخل غزة يدفع فيه خسائر في العتاد والأرواح.

ونقول للإدارة الأميركية: إن غزة لن يحكمها إلا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين، ولن يركب دباباتكم قادما إلى غزة إلا العملاء والخونة.