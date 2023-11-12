انت الأن تتابع خبر خبير أردني يكشف خطة إسرائيل لتصفية السنوار وأبي عبيدة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الخبير العسكري اللواء المتقاعد، مأمون أبو نوار، من الأطواق التي تفرضها قوات الاحتلال في شمال غزة لعزلها عن الجنوب، قائلا إنها تستهدف تمكين قوات الاحتلال من تصفية قيادات حماس ومنها يحيى السنوار والناطق العسكري أبو عبيدة التي تعتقد أنها موجودة في المنطقة الشمالية من غزة.



وأضاف أبو نوار أن قوات الاحتلال تستخدم تقنيات أمريكية حديثة جدا بالحرب تسمى Block war بمساعدة وتخطيط الجنرالات الأمريكيين، وتقوم على خلق طوقين؛ داخلي وخارجي بطول (10) كم، لتأمين التواصل بين القوات الاسرائيلية، ومن ثم بناء تحصينات داخل المباني المهدمة لتتمكن من السيطرة على الطرق والأماكن التي قد تتواجد فيها المقاومة.



وبيّن أبو نوار أن سياسة التهجير التي قامت بها قوات الاحتلال كانت لأجل السيطرة على المدينة وفرض طوق حولها، وهذا ما تقوم به حاليا من خلال السيطرة على منطقة بعمق (6) كم لتأمين الامدادات للقوات المتقدمة بالداخل وعزل الشمال عن الجنوب بالكامل بحيث يسهل السيطرة على المقاومة فيها ومنع الامدادات عنهم.



وتابع اللواء أبو نوار أن المقاومة قدمت صمودا أسطوريا للعالم، وهي ما زالت تقاوم بشراسة حتى اللحظة بالرغم من الحصار المطبق عليها والقصف المستمر منذ 37 يوما، مبيّنا أن حرب المدن تعتبر من أصعب الحروب في العالم وتكلفتها باهظة على القوات الغازية.



وأشار اللواء أبو نوار أن هذه الحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولن تكون سهلة، والخسائر فيها فادحة والقتال سيكون صعبا وعنيفا نظرا لوجود الالغام والقناصة اضافة إلى الأنفاق.