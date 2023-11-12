11180 شهيدًا منهم 4609 أطفال .. حصيلة عدوان الاحتلال .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبر11180 شهيدًا منهم 4609 أطفال .. حصيلة عدوان الاحتلال .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 11,180 شهيداً، بينهم 4,609 أطفال، و 3,100 امرأة، وبلغ عدد الإصابات 28.200 إصابة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف المكتب، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أنّ عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 20 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 49 صحفياً.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب 1,142 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين 3,250 مفقوداً، منهم 1700 طفل لازالوا تحت الانقاض.

وفي ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزاً صحياً، كما واستهداف الاحتلال 53 سيارة إسعاف.

وحول مجمع الشفاء الطبي، أفاد المكتب باستشهاد طفلين خدج، ومريض في العناية، و 5 جرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتهم بسبب توقف غرف العمليات.

وقصف الاحتلال قصف بشكل مباشر قسم العناية المركزة وقام بتدمير وتدمير جزء منها، وقصف الطابق الأخير من مبني الجراحة.

وأشار المكتب، إلى أن مستشفى الشفاء، الذي تأسس عام 1946 أي قبل الاحتلال الإسرائيلي، تعرض لاستهدافٍ في مبنى الولادة بقذيفة، كما استهدف الاحتلال الساحة المجاورة لقسم الكلى وأحدث حريقاً في المكان.



واستهدف جيش الاحتلال أحد العاملين الفنيين وأصابه إصابة بشكل مباشر في رقبته بينما كان يتحرك بين مباني الجراحة لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.



ولفت المكتب، إلى استهداف جيش الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جازفوا بحياتهم وخرجوا من بوابة المستشفى الشرقية وتم قصفهم على الفور ولم تستطع الطواقم الطبية الخروج لإخلاء الشهداء والجرحى بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك في المجمع.



وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، استهدف الاحتلال أحد المرضى وهو في غرفته مما أدى إلى إصابته بتفتت في عظام الكتف، و قصف الاحتلال أحد وصلات الأكسجين المؤدية لقسمي الولادة ومبنى القدس للجراحة، وقسم أمراض القلب.



وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 41,030 وحدة سكنية إضافة إلى 222,120 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي.



وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 92 مقراً حكومياً، و241 مدرسة منها 61 مدرسة خرجت عن الخدمة، ودمر الاحتلال 70 مسجداً تدميرًا كليًا، و153 مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.



أما الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل، بلغت 180 مليون دولار خسائر مباشرة، حيث أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45,000 دونم، وكذلك إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.