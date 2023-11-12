انت الأن تتابع خبر اليوم الأكثر اشتعالًا شمال فلسطين المحتلة .. تفاصيل وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إنّ اليوم هو "الأكثر اشتعالًا منذ بداية المعركة في الشمال"، معقبةً أنّ "حزب الله ضرب عرض الحائط تحذيرات وزير الأمن، يوآف غالانت" على حدِّ تعبيرها، وقالت: إنّ "حزب الله تجاوز منذ مُدّة الخط الأحمر الذي تحدّث عنه غالانت، وإنّ هجمات حزب الله تُعدّ وصمةَ عار على المستوى القومي الإسرائيلي".

وذكرت أنّ استهدافات حزب الله لمستوطنات الشمال "شلّت الحركة هناك"، حيث جرى إخلاء 24 مستوطنة بشكلٍ رسمي وعدد آخر من المستوطنات بشكلٍ غير رسمي، كما لفتت إلى أنّ "ما حصل في الشمال، لا يقلّ خطورةً عمّا حصل في الجنوب".



كذلك، قال مراسل "القناة 12" العبريّة في الشمال، إنّه على الرغم من تحذيرات غالانت، نرى أنّ حزب الله مستمرٌ في وتيرة إطلاق النيران نفسها، "حتى أنّ المؤسسة العسكرية لا تستطيع إيقاف حزب الله".

بدوره، أعلن الجيش الاحتلال، إصابة "7 جنود في وقتٍ سابق الأحد، بسبب إطلاق قذائف من طراز هاون في منطقة المنارة"، وبعد التقديرات العسكرية، طلب "الجيش" من المستوطنين الموجودين في مستوطنات الشمال، الدخول الى الأماكن المُحصّنة (الملاجئ).

ونقلت وسائل إعلام عبريّة عن "نجمة داوود" (مؤسسة صحية)، أنّها قدّمت إسعافات لـ 10 أشخاص أصيبوا بجروحٍ مُختلفة من جرّاء إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان.

وأحصت وسائل اعلام عبرية، الأحد، إصابة 23 "إسرائيليًا" في المنطقة الشمالية، نتيجة الهجمات التي انطلقت من لبنان.

من جانبها، بثّت المقاومة الإسلامية (حزب الله) في لبنان مشاهد من عملية استهداف وسائط جمع حربي تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة المالكية (عيترون وبليدا) عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت: "إنّ مجاهديها استهدفوا ثكنة "زرعيت" (بين مروحين ورامية) ‏بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصاباتٍ مُباشرة".

وعصر الأحد، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله جرافةً تابعةً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قرب ثكنة "دوفيف"، بالصواريخ الموجّهة ما أدّى إلى تدمير الجرافة ‏ومقتل طاقمها، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المؤكدة بين الجنود.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة قوةً لوجيستيةً تابعةً لـ"جيش" الاحتلال، كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصّت وتجسّس في تجمّع مستحدث، قرب ثكنة "دوفيف".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات - رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، مؤكدة وقوع إصابات.



وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام عبريّة بإطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة "يفتاح"، شمالي فلسطين المحتلة.

في السياق نفسه، تبنّت كتائب القسام في لبنان قصف شمالي حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" شمالي فلسطين المحتلة، برشقاتٍ صاروخية مُركّزة "ردًا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".