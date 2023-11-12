انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعى أن حماس رفضت استلام الوقود .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ جيش الاحتلال اقترح: "تقديم 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء لكن حماس منعت أخذها"، مشيرًا أنّ الجيش اعتقل عشرين شخصًا من غزة.

وقال: "الوضع الأمني ​​في الشمال لن يبقى كما هو الآن، ولدينا خطة عمل لتغيير الوضع الأمني في الشمال القوات بحالة جاهزية قصوى، وحزب الله يدفع أثمانًا باهظة مقابل كل هجوم ضدنا"



وادعى: "نواصل استهداف قادة حركة حماس وسنصل إليهم جميعًا.. وقواتنا وصلت إلى مرفأ غزة في إطار استكمال عملية تطويق المدينة".