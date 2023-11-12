انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعى أن حماس رفضت استلام الوقود .. تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ جيش الاحتلال اقترح: "تقديم 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء لكن حماس منعت أخذها"، مشيرًا أنّ الجيش اعتقل عشرين شخصًا من غزة.
وقال: "الوضع الأمني في الشمال لن يبقى كما هو الآن، ولدينا خطة عمل لتغيير الوضع الأمني في الشمال القوات بحالة جاهزية قصوى، وحزب الله يدفع أثمانًا باهظة مقابل كل هجوم ضدنا"
وادعى: "نواصل استهداف قادة حركة حماس وسنصل إليهم جميعًا.. وقواتنا وصلت إلى مرفأ غزة في إطار استكمال عملية تطويق المدينة".