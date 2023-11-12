انت الأن تتابع خبر بشروط قاسية .. الاحتلال يفرج عن الصحفية سمية جوابرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت محكمة الاحتلال، الأحد، الإفراج عن الصحفية سُمية جوابرة (30 عامًا) من نابلس، بشروط قاسية، تتمثل بكفالة مالية بقيمة 10 الآلاف شيقل، وبكفالة طرف ثالث بقيمة 50 ألف شيكل، بالإضافة إلى الحبس المنزلي غير محدد المدة، ومنعها من استخدام الانترنت، وإبقائها تحت رقابة منزلية، هي وزوجها، ووالدة زوجها لضمان تطبيق الشروط السابقة.

واعتبر نادي الأسير، أنّ الشروط التي فرضت على الصحفية جوابرة، تأتي في إطار عملية انتقامية متواصلة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، من خلال جملة من السياسات الممنهجة، ومنها عمليات الاعتقال على خلفية (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر 26 صحفيا من بينهم الصحفية سمية جوابرة، وجزءًا منهم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ (أي اعتقال دون تهمة وبذريعة وجود ملف سري).

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية جوابرة في الخامس من نوفمبر الجاري وهي حامل في شهرها السابع، بعد استدعائها على خلفية (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سّمية متزوجة من الصحفي طارق سركجي، وهي أم لثلاثة أطفال، (شمس تبلغ من العمر 6 سنوات، وسماء 4 سنوات، وعبادة يبلغ من العمر عامين)، وهي حامل في شهرها السابع، وتنوي تسمية طفلها يوسف على اسم جده الشهيد يوسف سركجي.