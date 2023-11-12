انت الأن تتابع خبر قوات أمريكية تقاتل في حي النصر بغزة .. تفاصيل وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد نازحون من حي النصر غرب غزة، الأحد، أنّ جنودًا أمريكيين كانوا يقاتلون مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي النصر.

وأوضح شاهد عيان لقناة الجزيرة، أنه شاهد بعض الجنود يضعون العلم الأمريكيّ على بزاتهم العسكرية ويتحدثون الإنجليزية خلال نزوحه وعائلته من منازلهم، الأحد.

مضيفًا أنّ هناك عشرات الشهداء والجرحى في منازلهم وفي مستشفى مهدي بحي النصر وقوات الاحتلال ترفض وصول الإسعافات لهم.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (EUCOM)، اعلنت الأحد، مقتل 5 من جنودها إثر تحطم طائرة عسكرية فوق شرق البحر المتوسط خلال "مهمة تدريبية"، حسب زعمها.