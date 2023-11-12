انت الأن تتابع خبر للمرة الثانية .. إطلاق نار على مدرسة يهودية بكندا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا إلى إطلاق نار، الأحد، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في سياق توتر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب واشنطن بوست .

وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك أنه "حوالي الساعة (10,00 ت غ) تلقينا عدة اتصالات من مواطنين سمعوا طلقات نارية"، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت "آثار طلقات على واجهة" المدرسة، وعبوات رصاص على الأرض.

وأكدت الشرطة الكندية أنه "لم يكن هناك أحد" داخل المدرسة عند إطلاق النار"، مضيفة أن شهودا رأوا سيارة تنطلق "بسرعة" بعد سماع دوي الرصاص.

وسبق أن تعرضت واجهة هذه المدرسة لحادث مماثل ليل الخميس الجمعة حين تم إطلاق النار على مدرستين يهوديتين، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك حيث تقع مدينة مونتريال.