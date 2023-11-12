4 انفجارات نتيجة ضربات جوية في سوريا .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبر4 انفجارات نتيجة ضربات جوية في سوريا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت طائرات مجهولة (رجّح المرصد السوريّ أنها للتحالف الدوليّ)، مقرًا عسكريًا على الأقل بالقرب من مدينة الميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات، كما استهدفت بـ 4 ضربات جوية مواقع في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

وأشار المرصد السوريّ إلى أنّ انفجارات دوت عنيفةً متتاليةً في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ونقلت قناة فوكس نيوز أنّ: "الولايات المتحدة هاجمت مؤخرًا هدفين مرتبطين بإيران في شرق سوريا"