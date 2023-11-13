انت الأن تتابع خبر حماس: لسنا طرفًا في إدارة الشفاء .. ومسلسل أكاذيب الاحتلال مستمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت حركة حماس، في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، ليل الإثنين، إنّ "الاحتلال يستخدم عذابات الأطفال والمصابين في المستشفيات دعاية ساقطة لتجميل وجهه القبيح والتغطية على جرائمه ضد الإنسانية".



وأضاف البيان:

"ضمن مسلسل الأكاذيب التي يسوقها الاحتلال يومياً، قال الناطق باسم جيشه النازي، أنهم عرضوا على إدارة مستشفى الشفاء تزويد المستشفى بكمّية من الوقود، ولكن حركة حماس رفضت ذلك، وإننا في هذا السياق نؤكّد على ما يلي:

أولاً: إن حركة حماس ليست طرفاً في إدارة مستشفى الشفاء، ولا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه، وأنه يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية.

ثانياً: إن ما كشفت عنه إدارة مستشفى الشفاء من أن عرض الاحتلال تمثَّل في تزويد المستشفى بـ 300 ليتر فقط من الوقود؛ يمثّل استخفافاً بآلام وعذابات المرضى والأطفال الخدّج، والطواقم الطبية، المحاصَرين بين جنباته، بلا ماء أو غذاء أو كهرباء، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة، وإنما سعى الاحتلال من خلال هذا العرض إلى تدشين حملة دعاية رخيصة لتجميل وجهه القبيح ومحاولة إخفاء جرائمه ضد الإنسانية وقصفه للمستشفيات وقتله للأطقم الطبية وتعريضه حياة المرضى للخطر بقطعه الوقود والماء والأدوية عنهم.

ثالثاً: نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي؛ التدخّل الفوري لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، لتشغيل المستشفيات، وإنقاذ المرضى والأطفال والجرحى داخلها، ووقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي يمارسها كيان الاحتلال الفاشي".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، ادّعى في إحاطته الصحفية اليوميّة، الأحد، أنّ "حماس رفضت استلام 300 لتر من الوقود".