انت الأن تتابع خبر اقتحامات في رام الله وبيت لحم وحصار منزل في قلقيلية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمّا في قلقيلية شمال الضفة الغربيّة، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وأفادت مصادر فلسطينيّة أنّ قوات خاصة من جيش الاحتلال تحاصر منزل أحد المطاردين في حي الظهر بالمدينة، وتفرض طوقًا أمنيًا على منطقة دائرة السير.وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم.أفادت مصادر فلسطينيّة محليّة باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله، وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي.