انت الأن تتابع خبر غزة تبتلع الجنود الإسرائيليين وآلياتهم ماذا يحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة الأحد.

ووفقا لأحدث البيانات فإن القتيلين هما: الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

والرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار الجيش إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.

تجدر الإشارة إلى مقتل 45 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية في غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، وبهذا تكون الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر قد بلغت 363 جنديا وضابطا إسرائيليا، إلى جانب 59 شرطيا و10 أفراد من جهاز "الشاباك".

وفي سياق متصل، أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي تم نشرها تلفزيونيا، تناقص عدد الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقارنة بالثالث من الشهر ذاته.

وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، فقد تراجع عدد الآليات الإسرائيلية في محور شمال غرب غزة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 295 بعد أن كان 383 في الثالث من الشهر الجاري.



وهذا يعني اختفاء 88 آلية -وفق الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري- الذي استبعد سحبها لأنه خارج المنطق العسكري، مرجحا تحطيمها وتعطيلها وخروجها من الخدمة الميدانية القتالية.



وبذلك نستحضر كلام الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الذي ذكر آنذاك أن مقاتلي القسام دمروا 136 آلية ودبابة عسكرية في كافة محاور التوغل الإسرائيلي وليس في محور شمال غرب غزة.