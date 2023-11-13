انت الأن تتابع خبر قصف أمريكي لمواقع شرقي سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، انه تم تنفيذ ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا، على حد قوله.

وأشار أوستن إلى ان الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الهجوم لتوضيح أن أميركا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، وان ليس هناك أولوية أهم من سلامة الجنود الأميركيين، وفقا لأوستن.

هذا ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول بالبنتاغون قوله إن "6 أو 7 مسلحين موالين لإيران قتلوا في موقع قصفته الطائرات الأميركية شرقي سوريا".

وذكر المصدر ذاته أن انفجارات استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين.

وشملت الضربات منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.