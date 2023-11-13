انت الأن تتابع خبر استشهاد 6 أطفال خدج و7 آخرين في مستشفى الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد ستة أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء في غزة، نتيجة نقص الخدمات الطبية وانقطاع الكهرباء والحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اكدت توقف مستشفى الشفاء عن العمل، حيث قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في وقت سابق، عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي، وقالت في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم.

وأكدت أن هناك كارثة تحدث في المستشفيات وهي المرضى الذين يموتون دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل.

الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر المستشفيات في شمال القطاع، بما في ذلك مجمع الشفاء.