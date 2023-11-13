انت الان تتابع خبر غزة .. اشتباكات مستمرة والقسام تعلن تدمير آليات إسرائيلية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات لا تزال مستمرة على عدة محاور.



وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تلغرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".



وأوضحت "كتائب القسام" أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.



ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.