انت الان تتابع خبر قناة مصرية تعلن مقتل مصورها أمام مستشفى الشفاء في غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" مقتل مصورها المكلف بتغطية أحداث غزة، وما يشهده محيط مستشفى الشفاء حصرا.



وكتب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري عبر "فيسبوك": "أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".



وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي وصل إلى 46.



من جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين أن حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في العالم منذ أكثر من 30 عاما.



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.