انت الأن تتابع خبر احتراق ناقلة جند صهيوينة بالكامل بقذيفة الياسين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أنها دمرت ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" واحتراقها بالكامل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، قصف موقعين عسكريين للاحتلال الصهيوني قبالة قطاع غزة برشقات صاروخية مركزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: إنها قصفت موقعي كيسوفيم ومارس العسكري برشقات صاروخية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل بغزة وشمالها، وتخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر دمرت خلالها أكثر من 160 آلية إسرائيلية.

كما أعلنت كتائب القسام بلبنان ، مساء الأحد، مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي “شلومي” و “نهاريا” شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة.

وقالت كتائب القسام: إن هذه الرشقة الصاروخية تأتي رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في عكا وخليج حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأقر الاحتلال رصد إطلاق 15 صاروخًا زاعمًا اعتراض 4 منها.

إلى ذلك، أقرت قوات الاحتلال بإصابة 7 جنود صهاينة جراء استهدافهم بقذائف هاون من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم أصيب 6 مستوطنين أحدهم حالته حرجة جدا، بعدما قصف حزب الله ثكنة لقوات الاحتلال.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، لليوم الـ 38 تواليًا، بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء تدمير الاحتلال بناية سكنية في حي الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأفاد شاهد عيان، بانتشال ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات من تحت الركام بعد قصف منزل عائلة السعيدنى في مخيم النصيرات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في في شارع الجلاء، ومنزلاً آخر في حي الشيخ رضوان بغزة.

واستشهد 7 مواطنين، منهم مواطن وزوجته وثلاثة من أطفالهما، وأصيب آخرون ويدور الحديث عن مفقود تحت الأنقاض، جراء قصف طائرات الاحتلال -صباح الاثنين- منزلاً لعائلة بركة في بني سهيلا شرق خانيونس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الآليات والدبابات الاسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في حي تل الهوى بغزة من جميع الجهات وسماع أصوات قصف متواصلة مع التحضيرات لإخلاء المستشفى بمن فيه من مرضى و جرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على سوق مخيم البريج وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية إصابة عدد من طواقم الدفاع المدني جراء استهدافهم من قوات الاحتلال في محيط سوق فراس وسط مدينة غزة قبل يومين.

وأعلنت مصادر إعلامية عن استشهاد الصحفي أحمد فطيمة في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة -صباح الاثنين- في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وكشف مدير مستشفى كمال عدوان عن وجود أكثر من 5 آلاف نازح داخل المستشفى في بيت لاهيا شمال غزة ولا يستطيع أي أحد مغادرته.

ودمّر الطيران الحربي الصهيوني مصنع غسان أبو دقة للبلوك وقصف مقبرة بني سهيلا المجاورة شرقي خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال مركز الشرطة في مدينة الشيخ حمد في خانيونس.

وأصيب 5 مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الأغا قرب مسجد الأمين في السطر الغربي لخانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف