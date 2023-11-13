انت الأن تتابع خبر كوهين:أمامنا أسبوعان للحسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، إن الضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وأضاف كوهين: أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ38 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.