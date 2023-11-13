انت الأن تتابع خبر مقاطعة إسرائيل تتفاعل في 4 دول إسلامية كبرى .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا نشطاء إندونيسيون إلى مقاطعة ما يصفونها بالمنتجات الداعمة لإسرائيل، في بادرة إنسانية للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية في غزة، حسبما أفادت Republik.



وقد بدأت الدعوة إلى الحظر من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين في إندونيسيا وماليزيا، وقيل إنها تحظى أيضا بدعم أحزاب سياسية متعددة.



وتشمل الشركات المدرجة في القائمة السوداء والتي لها علاقات مزعومة بإسرائيل، علامات تجارية بارزة مثل كوكا كولا وستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي ونستله وIBM.



وقال أمين أك، عضو البرلمان الإندونيسي، لـRepublika : "نحن في مجلس النواب نشجع حركة المقاطعة هذه للمنتجات الإسرائيلية لتصبح الموقف الرسمي للحكومة الإندونيسية الذي يجب أن تتبعه جميع الشركات والمجتمع".



ويدعو مؤيدو المقاطعة الناس إلى التوقف عن استهلاك البضائع "المرتبطة بإسرائيل" لصالح السلع المحلية.



وقال بوتو جولي أرديكا، وهو مسؤول كبير في وزارة الصناعة الإندونيسية: "ستكون هذه لحظة جيدة لتعزيز تشديد تدفق السلع المستوردة، وخاصة واردات بعض المنتجات".



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن سلاسل الوجبات السريعة الدولية مثل ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت وبرغر كينغ، فضلا عن شركة Grab لخدمات نقل الركاب، لاحظت بالفعل انخفاضا في العملاء والأرباح.



وفي وقت سابق، قام البرلمان التركي بإزالة منتجات كوكا كولا ونستله من مطاعمه بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل، وفقا لبيان للبرلمان.



وجاء في البيان: "تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والمقاهي في حرم البرلمان".



بنغلاديش: حان الوقت لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها من قبل جميع الدول



وقال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن: إن الوقت قد حان لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها من قبل جميع الأمم والأديان، وخاصة الأمة الإسلامية وأهل الشرف والكرامة الإنسانية.



وأضاف عبد المؤمن خلال كلمة ألقاها في القمة العربية والإسلامية في الرياض: "هذه المذبحة يجب أن تتوقف وإلى الأبد" .



وأشار إلى أن "الوضع في غزة ليس فقط مثالا كلاسيكيا للتطهير العرقي، بل هو أيضا إبادة جماعية من قبل قوة دولة يساعدها زعماء العالم الحر وأنصار حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وكافة القيم الأخلاقية والمعنوية".



ودعا إلى "محاسبة القيادات الإسرائيلية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مضيفا أن قتل المدنيين الأبرياء وتطهير المناطق بالوسائل البربرية، خلق بيئة من الرعب.



وأضاف: "مثل هذه الأفعال يجب أن يعاقب عليها حتى ينتهي الصراع الدائر في غزة إلى الأبد، ويجب إطلاق سراح جميع الأسرى حتى يتمكن الناس من العيش بسلام في أراضيهم".



وقال: "في الواقع هي عقاب همجي وجماعي وقتل مجموعة من الأسرى من الرجال والنساء الأبرياء وخاصة الأطفال الذين لا يمكن أن يكونوا مقاتلين".



وأضاف: "بنغلاديش تدعم وتقف بقوة إلى جانب حق إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة والاستقلال"، مشيرا إلى أن بلاده دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد فلسطين.



وتابع: "تدمر المدن والبلدات وآمال وتطلعات الأمة، وتحرم شعبا محتلا من حقوقه في الغذاء والمأوى والمياه والأدوية الأساسية والوقود والكهرباء، وبالطبع الحياة الكريمة".





ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 27 ألفا.