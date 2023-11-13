انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تقنص جندياً صهيونياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت الاشتباكات الضارية تدور الآن بين كتائب القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.



بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام قنص جنديّ صهيونيّ وإصابته إصابة مباشرة، واستهداف دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف "الياسين105".



كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بيت حانون.



ودكّت كتائب القسام في وقت سابق قوات العدوّ المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت (4) آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين105".



واستهدفت الكتائب دبابتين صهيونيتين بقذيفة "الياسين105" وقذيفة "تاندوم" غرب مدينة غزة.



كما أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" واحتراقها بالكامل.



ودمّرت كتائب القسام دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"، فيما استهدفت الكتائب قوات العدوّ المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.