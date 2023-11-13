انت الأن تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يعتمد التأشيرة الرقمية للسفر إلى دول شنغن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تعديلاً سيمكن الشخص الراغب في طلب تأشيرة لزيارة دول "فضاء شنغن الأوروبي" قريباً من القيام بذلك على منصة إلكترونية.

ووفقاً لوكالة "دويتشه فيله"، أوضح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الإلكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة للمسافرين".

وأوضح مارلسكا، أنه بموجب رقمنة عملية طلب التأشيرة، لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول عليها، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أو تحديد مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.

وسيدخل هذا التغيير الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.