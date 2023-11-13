انت الأن تتابع خبر أكثر من 29,000 إصابة .. 70% منهم من الأطفال والنساء .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 11,240شهيداً، بينهم 4,630 أطفال، و3,130 امرأة، وأكثر من 29,000 إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف المكتب، في مؤتمر صحفي، الإثنين، أنّ عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 21 من رجال الدفاع المدني، و 51 صحفياً.

أما المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، فقال المكتب إنها بلغت 1,153 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3,500 مفقود، منهم 1740 طفل لازالوا تحت الانقاض.

وفي ظل استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً، كما واستهداف الاحتلال 55 سيارة إسعاف.

ولفت المكتب إلى أن الحرب على المستشفيات ما زالت مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، لم يتركوا مكانا إلا واستهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار المباشر.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 10 شهداء ما بين أطفال خدج أو مرضى في العناية المركزة ، أو جرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتهم بسبب توقف غرف العمليات الناتج عن نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي.

وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 41,120 وحدة سكنية، إضافة إلى 222,300 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي.

في حين بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 94 مقراً حكومياً، و253 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي 71 مسجدًا تدميراً كلياً، و156 مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

أما والخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل فبغلت 180 مليون دولار خسائر مباشرة، حيث أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45,000 دونم، وكذلك إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة التي ستنبني على قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل وبحق مئات آلاف المواطنين، كما ونؤكد بأن هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهذا يعني أن أكثر من 2.