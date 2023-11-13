انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة يعلن عن تفاصيل مباحثات التبادل .. وفيديو الأسيرة التي قتلت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام ، أبو عبيدة، إنّ "قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة نخطوها، وأحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وبعد 38 يومًا من بدء المعركة يواصل مجاهدونا التصدي لآليات العدو وقواته النازيه المتوغلة من عدة جهات"

وأضاف: "يقوم مجاهدينا بالرصد والتقرب من أماكن وجود العدو في كل أماكن توغله ويفجرون دباباته ومدرعاته ويهاجمون نقاط تحصنهم مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرًا كليًا أو جزئيًا"

وقال أبو عبيدة: "كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، لكنّ الاحتلال يماطل، وقد طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 امرأة وطفلًا في غزة"

وأضاف إنّ الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" والتي قُتلت إثر قصف طائرات العدو الصهيوني بتاريخ 9 نوفمبر 2023، كانت سجلت رسالة لتحريرها قبل وفاتها.



وقال إنّ: "الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها"