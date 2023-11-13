انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعي أنّه وجد أدلة على وجود رهائن تحت مستشفى .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّهم قاموا "بتوثيق أدلة تثبت أن حماس تستخدم المستشفيات أداة للحرب". وقال: "وصلنا اليوم إلى مستشفى الرنتيسي الذي حولته حماس إلى مقرٍّ للإرهاب، وعثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على وسائل قتالية وأحزمة ناسفة وغرفة عمليات لحماس حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية"

وأضاف: "عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على دراجة نارية كالتي أستخدمت في 7 أكتوبر، ثمة أدلة على احتجاز بعض الرهائن في قبو أسفل مستشفى الرنتيسي" على حدِّ قوله.