انت الأن تتابع خبر الاحتلال يواصل انتهاكاته بالضفة وشهداء الأقصى بردّ حازم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من محاور عدة وحاصرت منزلا فيها، وذلك عقب ساعات من اقتحامها مدينة ومخيم طولكرم واستهدافها عددا من الفلسطينيين بمسيّرة وبالرصاص الحي.

وارتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم إلى 7 شهداء، وإصابة 13 آخرين بينهم أربعة بحالة حرجة

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع، إعطاب 3 آليات عسكرية واستهداف جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

هذا واستشهد شاب فلسطيني، فجر الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة (20 عاما)، أثناء تواجده قرب مدخل بلدة بيت عينون، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب من الشاب وتقديم العلاج له، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا، واحتجزت جثمانه لديها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن إضراب شامل الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال".