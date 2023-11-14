انت الأن تتابع خبر أول رد إسرائيلي على فيديو مقتل المجندة الأسيرة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له على مقتل المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، الأسيرة في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ عائلة الاسيرة التي قُتلت في غارة إسرائيلية، بتاريخ 9 نوفمبر 2023، بصحة الفيديو الذي نشرته القسام.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ممثلا عن الجيش حضر إلى منزل العائلة الأسيرة وأبلغهم بنشر الفيديو الذي يظهر مقتلها.

وتابع: "نحن نستخدم جميع الوسائل، الاستخباراتية والعملياتية، لإعادة المختطفين إلى ديارهم" متهما حماس باستخدام الإرهاب النفسي من خلال مقاطع الفيديو وصور المختطفة، بحسب قوله.

هذا وكانت كتائب القسام قد نشرت مساء الاثنين، رسالة بالصوت والصورة للأسيرة الإسرائيلية المجندة أسياني، طلبت فيها بذل الجهود للافراج عن الأسرى مؤكدة ان حياتهم بخطر بسبب قرب الانفجارات منهم، وذلك قبل ان تُقتل بقصف الطائرات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في تحديث لأرقامه أن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصا.

كما قالت القسام سابقا أن عدد الأسرى يتراوح بين 200 إلى 250 أسيرا.