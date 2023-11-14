انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعي أنّه لا دليل على أنّ أسراه أحياء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ "الصليب الأحمر لم يلتق أيًا من (الرهائن) المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، وذلك في تصريحات الثلاثاء عقب اجتماعه برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال كوهين في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعًا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى اليوم، لم يلتق أحد (الرهائن). ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء".

وأضاف: "لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية إلى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا".

ويقدر جديش الاحتلال الإسرائيلي أنّ نحو 240 شخصًا محتجزون في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء أنها تواصل جهودها لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة، وخصوصًا عبر اتصالات مباشرة مع حماس وأفراد آخرين لهم نفوذ لدى الأطراف المعنيين.

وأوضحت المنظمة أنها تواصل طلب الحصول على معلومات عن المحتجزين ووضعهم الصحي، وتجهد أيضًا لتحديد مصير المفقودين.

