انت الأن تتابع خبر الحوثي يهدد السفن بالبحر الأحمر .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تهديدًا لدولة الاحتلال بأن قواته ستعمل على "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".

وقال الحوثي، في كلمة أمام حشودات، خرجت الثلاثاء، نصرة لفلسطين، إن قواته "ستظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وستنكّل بها"، حسب وصفه، وأضاف: "في أيّ مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم".

وتابع: "إنّ الاحتلال لا يجرؤ على رفع علمه على سفن يمر بها في البحر الأحمر، وإنّ اعتماد العدو الإسرائيلي أسلوب التهريب والتمويه في البحر الأحمر دليل خوفه ودليل على جدوائية وتأثير موقف بلدنا وشعبنا عليه".

وأكد أن القوة الصاروخية نفذت عمليات إلى جنوب فلسطين المحتلة، وقال: "لن نألوا جهدًا على المستوى العسكري بالوسائل المتاحة".