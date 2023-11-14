انت الأن تتابع خبر البرلمان الإيراني في طريقه لمساءلة وزير خارجيتها .. انقسامات وتناقضات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشَف النائب في البرلمان الإيراني عباس محمود زاده مشكيني عن تحرك في البرلمان الإيراني لاستدعاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى جلسة مساءلة. ونقلت مواقع إيرانية عن مشكيني أن "التقاعس في حرب غزة من بين أسباب هذه المساءلة". وانتقد النائب أداء وزير الخارجية قائلاً: "كيف حتى وقت قريب كان الحديث عن محو إسرائيل لكن في الوقت الحالي تم تغيير الخطاب".

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى الصلات الوثيقة التي تربط بين النائب مشكيني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وكتبت أن "النائب المقرب من أحمدي نجاد باشر مساءلة وزير حكومة إبراهيم رئيسي".

جاء ذلك في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأنّ عبداللهيان في طريقه إلى جنيف لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة "سبل إرسال مساعدات دولية إلى غزة".

وقالت الخارجية الإيرانية إن عبداللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر التطورات في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب البيان الإيراني فإن الاتصال ركز على قصف المركز القطري لإعادة الإعمار في غزة. وبحث الوزيران الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.في ذاتِ السياق، جاءَ موقف الحرس الثوري موافقًا للجهد الدبلوماسيّ، فقال المنسق العام في الحرس الثوري محمد رضا نقدي إنّ "قواته تتوق لإصدار أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي للتوجه إلى غزة"، لكنه دعا إلى "متابعة أساليب غير حربية للضغط على (إسرائيل)"؛ حسبما أفاد الإعلام الحكومي الإيراني.

وقال نقدي في مؤتمر نظمه الحرس الثوري حول غزة، إنه "رغم عدم إرسال قوات إلى فلسطين، لكن ذلك لا يعني الجلوس في المنزل مكتوفي الأيدي". وتابع: "حتى إصدار أوامر التوجه إلى غزة سنساعد المجاهدين في غزة بطرق أخرى".

وأضاف نقدي أن "ملحمة حماس حملت دروساً كبيرة في تخطي أميركا والدول الاستعمارية". وأوصى أطراف الحرب مع (إسرائيل)، بتنفيذ "عمليات مكملة بالكامل، لأن الصهاينة والغربيين لا يعترفون بأي حدود". وقال إنّ "الصهاينة يتلقون ضربات موجعة من المقاومة، ويحفرون قبورهم في أي متر من أرض غزة". وأضاف "المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للحرب على المدى الطويل، وكانت تتوقع الحرب البرية، ولا تزال تحافظ على استعدادها".

ومع ذلك، ذكرت وكالة "إيسنا" الحكومية، أن الجنرال نقدي قدم مقترحات غير حربية لدعم أهل غزة. وطالب بتفعيل آليات قانونية وقضائية وطبية وإنسانية ودبلوماسية لدعم أهل غزة.

