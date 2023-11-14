انت الأن تتابع خبر حماس: الاحتلال يحاول عدم الإفراج عن الأجانب .. تفاصيل محادثات التبادل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي بحركة حماس، عزت الرشق: "جاهزون في أي وقت للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب المحتجزين لدينا مقابل النساء والأطفال في سجون الاحتلال، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية وتشمل إدخال كل المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، لكن الاحتلال يماطل ويعطل التوصل إلى الاتفاق حتى الآن رغم أنه تم التوصل عدة مرات لصيغة حول الهدنة ووقف إطلاق النار مع ضرورة توفير البيئة الأمنية التي تسمح بالتحرك لمتابعة حصر أسرى الاحتلال".

وأوضح القيادي بحماس: "في كل مرة يلغي الاحتلال اتفاق الهدنة الإنسانية في آخر لحظة، ويقدم مطالب جديدة تعيدنا إلى البدايات"، مشيرًا: "من الواضح أن الاحتلال يحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، ويشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين، وهو يحاول أن يماطل ليكسب مزيدًا من الوقت ليواصل عدوانه وحرب الإبادة، ويخدع عائلات أسراه، ويوهمهم بأنه جاد وحريص على الإفراج عنهم، لكنه بالتأكيد يتعمد عدم التوصل إلى نتيجة حتى الآن".