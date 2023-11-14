55 هجومًا ضد قوات أمريكية في العراق وسوريا

انت الأن تتابع خبر55 هجومًا ضد قوات أمريكية في العراق وسوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرّضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجومًا خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاغون الثلاثاء، وقالت واشنطن: "نحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران"، وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجومًا على القوات الأمريكية. لقد وقع 27 هجومًا على قوات أمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أمريكيًا.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية حسب قولهم.