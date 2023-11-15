انت الأن تتابع خبر بسبب الأزمة المالية .. الاحتلال يوصي بإغلاق ستِّ وزارات .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أنّ وزارة المالية لدى الاحتلال أصدرت توصية بإغلاق فوري لـ6 وزارات بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة في "إسرائيل".

وقالت قناة "كان" العبرية إنّ وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أوصى بإغلاق 6 مكاتب وزارية خاصة مع مطلع عام 2024، تشمل "وزارة شؤون القدس والتقاليد، ووزارة التراث، ووزارة الشتات، ووزارة الاستيطان والمهمات القومية، بالإضافة إلى وزارتي التعاون والمساواة الاجتماعية".

وأشارت القناة إلى أنّ تكلفة إنشاء هذه الوزارات ليست عالية، وإنّما الميل إلى هذه الوزارات هو بصورة عامة من أجل القيام بترتيب عمل سياسي، كما أنهم يخصصون لها أموالاً طائلة، لذلك يوصون في وزارة المالية بإغلاق هذه الوزارات فورًا مع بداية عام 2024.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ الأموال المخصصة للدعاية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي تروّج السردية الإسرائيلية، نفدت في ذروة العدوان الإسرائيلي على غزة. ونقلت، عن مسؤول إسرائيلي كبير في وزارة الخارجية، قرار إيقاف الأنشطة الدعاية بسبب افتقار الوزارة إلى الميزانية.



والإثنين، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ "إسرائيل" راكمت ديونًا بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب ضد قطاع غزة، وقالت إنّ ما يزيد قليلاً على نصف هذا المبلغ (16 مليار شيكل)، كان عبارةً عن ديون مُقومة بالدولار، جرى جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

بالتزامن مع ذلك، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحرب على قطاع غزة أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة إلى "إسرائيل" مما كان متوقّعاً في البداية، وتشير إلى أنّ تأثير الحرب يزداد سلباً، وهو ما يثير جدلاً سياسياً داخل الكيان الإسرائيلي الذي استدان نحو 8 مليارات دولار منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".