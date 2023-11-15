انت الأن تتابع خبر اعتقال الشيخ بسام جرار صاحب نبوءة زوال الاحتلال الإسرائيليّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام محليّة فلسطينيّة إنّ قوات الاحتلال اعتقلت أثناء اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية، الشيخ بسام جرار، وجرار كانَ أثار جدلًا واسعًا حول الإعجاز العددي في القرآن الكريم والذي قاده لبناء "نبوءة" حول زوال دولة الاحتلال في العام 2022.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لعدة مدن وقرى فلسطينيّة، وفي ذات السياق أفادت وسائل محليّة فلسطينيّة أن قوات الاحتلال أفرجت عن 30 أسيرًا أمام معتقل "عوفر"، حيثُ تركتهم في منتصف الليل أمام بوابات السجن الخارجية، عُراةً تمامًا..