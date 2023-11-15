انت الأن تتابع خبر الاحتلال يبدأ باقتحام مستشفى الشفاء .. الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت إدارة مستشفى الشفاء بغزة فجر اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإقتحام المستشفى .



وكان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة قال : إنّ "الاحتلال أبلغنا رسميًا نيته اقتحام مجمع الشفاء الطبي في الدقائق القادمة"، وأضاف: "إنّ 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل مجمع الشفاء، والدبابات الإسرائيلية موجودة على أبواب المجمع وملتصقة بجدرانه".

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن "آليات عسكرية إسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف".

وقال طبيب في المستشفى في تصريحات صحافية: "لا نستطيع التنقل بين أقسام المجمع جراء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات"، مضيفاً أن "القصف يتجدد على المجمع ونتخوف من عملية اقتحام".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 11 ألفا و320 شهيدا، بينهم 4.650 طفلا و3.145 امرأة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "بلغ عدد الشهداء 11.320، بينهم 4.650 طفلا و3.145 امرأة ".

وكانت آخر حصيلة أعلن عنها المكتب، مساء الاثنين بلغت "11.240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة.".

وأضاف البيان: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا".

وأوضح أن "عدد الإصابات بلغ 29.200 إصابة، أكثر من 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء".

وتحدث عن "3.600 مفقود، منهم 1.755 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض".

وذكر أنه "خلال الأيام القليلة الماضية ارتقى 40 شهيدا داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي منذ أن بدأ حصاره فعليا (قبل 5 أيام) من قبل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) واستهداف كل شيء يتحرك بداخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود".

وأضاف: " الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء تمكنت اليوم من دفن 82 شهيدا في مقبرة جماعية داخل المجمع بسبب تعنت الاحتلال الذي مازال يحاصر المجمع بشكل كامل".

وعلى صعيد المرافق الطبية، قال البيان: "خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".

وحول الأضرار المادية، أوضح البيان أن "عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغت 42.000 وحدة سكنية، إضافة إلى 223.000 تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن حوالي 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي".